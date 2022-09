Prüfung von Alternativ-Parkplätze 

Kombibad in Bielefeld-Jöllenbeck hat die nächste Hürde genommen

Bielefeld

Mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan hat das geplante Kombibad Jöllenbeck die nächste formale Hürde genommen. So schnell allerdings ließen die Lokalpolitiker in der Bezirksvertretung die Verwaltung nicht vom Haken: Man einigten sich auf Änderungsanträge der CDU, die so formuliert wurden, dass der Planungsprozess nicht verzögert wird.

Von Burgit Hörttrich