Prügelei bei Parkplatzsuche

Autofahrer geraten vor Bielefelder Shisha-Lounge in Streit

Wie Polizeisprecher Michael Kötter berichtete, ereignete sich das Geschehen am frühen Sonntag gegen 00.50 Uhr an der Beckhausstraße/Ecke Stadtheider Straße in der Innenstadt. Demnach war der 20-jährige Bielefelder zeitgleich mit dem Fahrer eines weißen VW-Passats Kombi auf der Suche nach einer freien Parklücke.

„Dabei beleidigten sich die Insassen der beiden Autos durch Gesten, bis aus dem Passat mit Mindener Kennzeichen drei Personen ausstiegen. Bei herabgesenkter Fahrerscheibe folgten ein kurzer verbaler Streit und ein plötzlicher Schlag ins Gesicht des 20-Jährigen“, sagte der Polizeisprecher.

Um weiteren Schlägen aus dem Weg zu gehen, habe der Bielefelder mit seinem Beifahrer den Parkplatz in seinem Auto verlassen und die Polizei informiert.

Der Bielefelder wurde leicht verletzt und seine Brille erheblich beschädigt. Die Ermittlungen zu der Körperverletzung konzentrieren sich derzeit auf den Fahrer und die Beifahrer des VW-Passats, dessen Kennzeichen bekannt sind.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung. Hinweise an das Kriminalkommissariat 14 , Tel. 0521/5450.