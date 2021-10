Puppenbühne und Basement Boyz bereichern das Bielefelder Volksfest

WIG-Vorsitzender Karl-Uwe Eggert und sein Team hatten wegen der unsicheren Viruslage erst im August entschieden, das Risiko einer Großveranstaltung definitiv eingehen zu wollen. „Der Einzelhandel, die Schausteller und die Künstler brauchen dringend diese Einnahmen“, argumentiert Eggert. Am meisten freut er sich im Sinne seines Publikums über die Verpflichtung der bis zu 13 Musiker starken Basement Boyz, die am Samstagabend von 19 Uhr an den Platz an der Bartholomäuskirche musikalisch aufmischen wollen.

