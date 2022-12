Polizisten, die mit Puppen spielen

Bielefeld

Die Polizei Bielefeld hat eine neue Puppenbühne. Versteckt in einem Häuschen der Wache Ost an der Lerchenstraße schlüpft ein Team aus vier Kommissaren in die Rolle von fünf Stofftieren. Ziel ist es, den Bielefelder Vorschulkindern das sichere Überqueren der Straße zu zeigen.

Philipp Körtgen