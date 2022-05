Quartierszentrum soll Grenzen sprengen

Bielefeld

Angefangen hat alles mit einer Holzhütte auf dem Robinson-Spielplatz. Vor 40 Jahren startete Frank Perlitz dort einen Treff für Kinder und Jugendliche aus dem Wohnquartier am Oberlohmannshof in Jöllenbeck. Daraus entwickelte sich eine lebendige Quartiersarbeit, die inzwischen schon die zweite Generation der Menschen in dem Viertel erreicht. Und die im Sommer nächsten Jahres einen weiteren großen Schritt machen wird, wenn das neue Quartierszentrum an der Wegastraße eröffnet wird.

Von Hendrik Uffmann