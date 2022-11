Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Alfred-Bozi-Straße in Bielefeld wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Radfahrer schwer verletzt.

Zusammenstoß in Bielefeld auf der Alfred-Bozi-Straße

Ein 21-jähriger Bielefelder war laut Polizeiangaben mit seinem Fahrrad auf der Notpfortenstraße in Richtung Elsa-Brändström-Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Alfred-Bozi-Straße und Artur-Ladebeck-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. In dem Volkswagen EOS saß ein 34-jähriger Mann aus Bielefeld. Der Radfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Der Mann wurde am Unfallort vom Notarzt der Feuerwehr Bielefeld erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Alfred-Bozi-Straße sowie die Elsa-Brändström-Straße von der Polizei gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.