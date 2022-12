Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

In der Großstadt Bielefeld ist schon wieder ein betagter Radfahrer nach einem Unfall mit einem Auto gestorben.

Schon wieder kommt in Bielefeld ein Rentner ums Leben

Wie Polizeisprecher Michael Kötter bestätigte, erlag vergangene Woche ein 87-jähriger Bielefelder im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Kopfverletzungen.

Der Rentner war am Donnerstag, 8. Dezember, gegen 11.30 Uhr schwer verunglückt. Der Mann soll an der Lämershagener Straße/Ecke Vennhofallee in Sennestadt gegen ein gestopptes Auto gefahren sein.

Der betroffene Autofahrer hatte Polizeiangaben zufolge gesagt, er habe auf der Vennhofallee seine Mercedes-B-Klasse vor dem querendem Rad-/Gehweg der vorfahrtsberechtigten Lämershagener Straße gestoppt. Dabei sei der Radler vor die Fahrertür des Autos gefahren und gestürzt. Laut Polizei sind weder am Auto noch am Rad Schäden erkennbar

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat 1 der Polizei suchen jetzt dringend Zeugen für den Unfall. Hinweise unter Tel. 0521/5450.

Damit ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in Bielefeld ein Rentner nach einem Fahrradunfall seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Erst vor einer Woche hatte die Polizei gemeldet, dass ein 86-jähriger E-Bike-Fahrer nach einem schweren Unfall am zweiten Adventswochenende im Bielefelder Stadtteil Brake gestorben war. Der Rentner hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten, als er einem auf dem Radweg haltenden Auto eines Paketdienstes ausweichen wollte und dabei stürzte.