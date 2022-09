Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß

Bielefeld

Ein Radfahrer (59) ist an der Ecke Am Presswerk/Cheruskerstraße in Bielefeld-Brackwede tödlich verunglückt. Der Bielefelder war von einem Autofahrer (36) erfasst und aufgeladen worden, sagt die Polizei. Gegen den Autofahrer wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Von Jens Heinze