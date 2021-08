Radler bekommen mehr Platz

Bielefeld

Wenn alles gut läuft, auch das Wetter mitspielt, dann soll die Artur-Ladebeck-Straße noch bis Jahresende geschützte Fahrradwege, so genannte Protected Bike Lanes, erhalten. Auf einer Länge von 2,9 Kilometern, vom Adenauerplatz am Rand des Stadtzentrums, bis zur Gotenstraße in Brackwede, stünden dann für den Autoverkehr nur noch je eine Richtungsfahrbahn zur Verfügung.

Von Michael Schläger