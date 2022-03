„Raebel war mehr als ein Mitläufer der Nazis“

Bielefeld

Die Bar „Max Raebel“ am Boulevard 1 heißt ab sofort „Liv“ nach dem schwedischen Wort für Leben. Dabei hatten die beiden Geschäftsführer Ivo Klumpp und Mirko Schmidt 2017/2018 den gebürtigen Bielefelder (1874-1946) für den idealen Namenspatron gehalten, nachdem sie dessen Leben anhand der ihnen damals zugänglichen Quellen recherchiert hatten. Inzwischen aber ist, so Schmidt, „der Name keine Option mehr“. Denn Historiker Dr. Reinhold Brunner (61), Stadtarchivar von Eisenach, der Stadt, in der Raebel bis zu seinem Tod gelebt hat, hat neue Erkenntnisse gewonnen. Brunner: „Max Raebel war nicht nur Mitglied der NSDAP – er war auch mehr als ein Mitläufer der Nazis.“

Von Burgit Hörttrich