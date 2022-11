Ralph Ruthe signiert „Das Klo“

Bielefeld

Eine lange Warteschlange bildete sich am Samstagabend, während der Signierstunde des - weit über Bielefeld hinaus bekannten - Cartoonisten Ralph Ruthe. Große Geschwister, Tanten, Onkel, Großeltern der kleinen und große Fans des Kinderbuchautors standen bis zu einer halben Stunde in der Thalia-Filiale am Oberntorwall an, um eine Widmung, einen Gruß oder sogar eine Zeichnung auf die Innenseite des Covers im frisch erworbenen Kinderbuch zu ergattern.

Von Nadine Niehenker