Rathaus zahlt direkt an Mobiel

Bielefeld

Künftig wird die Stadt jedes Jahr 15,5 Millionen Euro an Mobiel überweisen. Die Verkehrsbetriebe benötigen das Geld für den Verlustausgleich. Nur im kommenden Jahr soll es noch einmal bei bescheideneren 5,25 Millionen Euro bleiben. Das alles steht in einer Beschlussvorlage, über die der Rat am 10. Februar entscheiden wird. Danach plant Mobiel für die kommenden Jahre mit jährlichen Verlusten in Höhe von durchschnittlich rund 40 Millionen Euro, deutlich mehr als bisher.

Von Michael Schläger