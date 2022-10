Bielefeld: Nächtlicher Raubüberfall an der „Tüte“

Die Tat hatte sich am frühen Morgen des vergangenen Samstags ereignet. Doch die Polizei erfuhr erst viel später davon, sodass keine Fahndungsmaßnahmen mehr eingeleitet werden konnten.

„Ein 27-jähriger Bielefelder erschien mittags in der Polizeiwache, um einen Raub anzuzeigen, der zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr passiert war“, sagte Polizeisprecherin Hella Christoph. Der Bielefelder war am frühen Samstagmorgen die Treppen vom U-Bahntunnel an der Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung „Tüte“ hochgegangen und wurde dort bereits von zwei Männern erwartet. Einer hielt ein Messer, bedrohte ihn damit und forderte die Herausgabe der von dem Bielefelder sichtbar getragenen Goldkette. Aus Angst händigte der Bedrohte den Schmuck aus, flüchtete dann vom Tatort und ging nach Hause.

Das Opfer ging erst am Mittag zur Polizei und beschrieb den Haupttäter als südländisch aussehenden Mann, ungefähr 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Der Kriminelle soll kurze Haare gehabt und dunkle Kleidung getragen haben. Der Mittäter trug einen Kapuzenpullover, sagte der Überfallene.

Die Polizei, die erst Stunden später von der Tat erfahren hatte, sagt: „Rufen Sie nach der Straftat unverzüglich die Polizei, damit diese eine Fahndung einleiten kann.“

Zeugenhinweise vom Raubüberfall an der Tüte nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0521/5450 entgegen.