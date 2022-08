Raubüberfall auf Bielefelder Tankstelle

Schock für die Angestellte einer Bielefelder Tankstelle. Am Montagabend betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Raubüberfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Ein dunkel gekleideter Mann betrat die Räumlichkeiten der Elan-Tankstelle an der Vilsendorfer Straße in Jöllenbeck und bedrohte die Angestellte an der Kasse. Er forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die Frau händigte dem Mann, den sie später im jugendlichen Alter einschätzt, einen unbekannten Geldbetrag aus. Mit der Beute entkam er in unbekannte Richtung.

Als der Notruf abgesetzt wurde, nahmen Streifenwagen und zivile Ermittler sofort die Fahndung im Umfeld auf. Am späten Montagabend hieß es von der Polizei, dass der Täter weiter auf der Flucht sei. Die Kriminalpolizei untersuchte den Verkaufsraum und stellte die Aufnahmen einer Videoüberwachungskamera sicher. Die Tankstelle soll am Dienstag wieder regulär öffnen.