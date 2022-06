Rauch dringt aus Bielefelder Keller

Bielefeld

Großer Schreck für ein Dutzend Bewohner am Freitagabend im Bielefelder Osten. Aus dem Keller ihres Wohnhauses an der Straße Am großen Holz kommt ein lautes Knallen, Rauch steigt empor. Die Bewohner alarmieren die Feuerwehr.

Von Christian Müller