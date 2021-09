Rauch in Diskothek löst Feueralarm aus

Bielefeld

Ein Feuerwehreinsatz am Boulevard in der Bielefelder Innenstadt sorgte am Sonntagabend für großes Aufsehen. In einer verrauchten Diskothek löste der Feueralarm aus, welcher minutenlang lautstark im Bahnhofsviertel ertönte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Von Christian Müller