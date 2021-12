Prozess nach Rauchalarm im Rewe-Markt

Steven P. (Name geändert) sagte gar nichts. Keine Angaben zur Person, keine zu den Vorwürfen in der Anklage, auch Fragen werde sein Mandant nicht beantworten, meint sein Anwalt. Vielleicht später in dem Prozess . . . Steven P., 31 Jahre alt, lässt also andere über das sprechen, was ihm das Landgericht zur Last legt. Er verfolgt das alles mit nahezu unbewegter Miene. Sprechen müssen andere, zuerst einmal der Staatsanwalt, der die Anklage verliest.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar