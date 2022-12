Räume für gemeinsames Arbeiten und Lernen

Ein Tag an der Uni kann lang sein - mit vielen Pausen zwischen den Lehrveranstaltungen. Da nutzen Studierende gerne die Chance, diese Zeiten zum gemeinsamen Lernen und Arbeiten oder zum Entspannen zu nutzen. Dafür wurden an der Universität Bielefeld in diesem Semester 150 neue Arbeitsplätze in drei Räumen geschaffen.

Offiziell eröffnet wurden die drei sogenannten Co-Learning Spaces am Mittwoch. Zu diesem Zeitpunkt sind schon viele Plätze von Studierenden besetzt, die sich meist in kleinen Gruppen treffen, um gemeinsam Stoff zu wiederholen oder Referate vorzubereiten. Lounge Möbel, flexible Stellwände und Tische, an denen man zum Teil auch im Stehen arbeiten kann, prägen die Räume. Sie liegen direkt an der großen Unihalle in leerstehenden Geschäften beziehungsweise im ehemaligen Pädagogikmuseum.