Razzia diesmal an der Tüte

Bielefeld

Eine Woche nach der Razzia auf dem Kesselbrink haben Polizei und Ordnungsamt am Dienstag die Alkohol- und Drogenszene vor der Stadthalle - an der Tüte - eingekreist und kontrolliert. Die Polizei sendet damit Signale in zwei Richtungen aus: An die Szene, dass sie nicht ohne Widerstand Straftaten begehen kann, und an die Bürger, die sich auch an diesen Hotspots sicher fühlen sollen.

Von Peter Bollig