Bielefeld: Razzia im Klinikum Bethel

Polizisten der Kripo Bielefeld sind am Mittwochvormittag am Klinikum Bethel vorgefahren.

Wie berichtet, stehen der Geschäftsführer, ein Chefarzt und ein Oberarzt unter dem Verdacht, Hinweise von Patientinnen auf den Serienvergewaltiger, der dort als Arzt beschäftigt war, nicht ernst genug genommen zu haben.

Der Neurologe Philipp G. soll in dem Krankenhaus mehr als 30 Patientinnen betäubt und vergewaltigt haben.

Hintergrund der Durchsuchung sind nach unbestätigten Informationen der WESTFALEN-BLATT-Redaktion Hinweise darauf, dass Patientenakten manipuliert worden sein könnten. So sollen Angaben von Patientinnen über Behandlungen nicht mit dem übereinstimmen, was in den Akten niedergelegt wurde. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, im Laufe des Tages zu den Durchsuchungen eine Erklärung abzugeben.