Der erste Roman mit 74 Jahren

In wenigen Tagen feiert Angelika Rehse ihren 74. Geburtstag - und gleichzeitig die Veröffentlichung ihres ersten Romans. Die Arbeit daran hat sich über fast 20 Jahre hingezogen: Recherchen, Schreiben, Wieder-Weg-Legen, die Suche nach einem Verlag. Den hat sie mit Pendragon in Bielefeld gefunden: Verleger Günther Butkus ist überzeugt von „Josses Tal.“

Angelika Rehses Eltern stammen aus Schlesien, Schauplatz ihres Romans. Sie selbst wuchs in Sande bei Wilhelmshaven auf, lebt heute in Bad Salzuflen. Als Kind habe sie vielen Gesprächen der Erwachsenen, meist Heimatvertriebenen wie ihre eigene Familie, zugehört, die sich meist, so sagt sie heute, „Heile-Welt-Geschichten“ erzählt hätten.