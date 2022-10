Hunderte Reißzwecken auf Bielefelds neuer Fahrradstraße ausgelegt

Bielefeld

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag auf der neuen Fahrradstraße durch den Osten der Bielefelder Innenstadt im Bereich Ehlentruper Weg Reißzwecken ausgelegt, um Radler auszubremsen. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Die neue Radstraße Ehlentruper Weg und Rohrteichstraße war erst am vergangenen Mittwoch freigegeben worden.

Von Jens Heinze