Sechs verletzte Kinder nach Reizgasattacke an Bielefelder Gesamtschule

Großeinsatz der Rettungskräfte an Gesamtschule in Quelle - mehrere Kinder klagen über Atemwegsreizungen

Bielefeld

An der Bielefelder Gesamtschule an der Marienfelder Straße im Stadtteil Quelle soll es am Montagnachmittag zu einem Einsatz von Reizgas gekommen sein. 55 Schulkinder mussten untersucht werden, sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Von Christian Müller