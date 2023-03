Miele mit nächstem Rekordumsatz

Der Gütersloher Hausgeräte-Hersteller Miele hat im vergangenen Jahr trotz fragiler Lieferketten und des Konsumeinbruchs so viel produziert und verkauft wie nie zuvor in der Geschichte des 1899 gegründeten Unternehmens. Der Umsatz kletterte um 12,2 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro, teilte Miele am Montag mit. Zum Gewinn macht der Familienkonzern traditionell keine Angaben. Für 2023 sei Miele verhalten optimistisch.

Miele – nach eigenen Angaben führender Anbieter von Premium-Hausgeräten wie Backöfen, Dampfgarer, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Staubsauger – hat vor allem im Ausland gute Geschäfte gemacht – insbesondere in den osteuropäischen Ländern sowie in Asien, einschließlich China. Der Exportanteil liege bei 72 Prozent.

Die Lieferung von Geräten nach Russland hatte Miele mit Ausnahme der Medizintechnik nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im März 2022 eingestellt.

In Deutschland erzielte Miele einen Umsatz von 1,47 Milliarden Euro – ein Plus von 5,6 Prozent. Dabei profitierten die Gütersloher in der ersten Corona-Phase von einer Sonderkonjunktur. Viele Menschen gaben ihr Geld nicht für Reisen oder Restaurantbesuche aus, sondern für ihr Zuhause. Dieser Effekt sei 2022 stark zurückgegangen. Und doch habe Miele mehr Geräte verkauft.

Bei den Waschmaschinen hat Miele etwa 10 Prozent mehr als 2021 verkauft und damit erstmals mehr als eine Million Geräte. Der Verkauf von Geschirrspülern stieg um gut sieben Prozent auf fast 950.000. Bei den Kochgeräten liege Miele in etwa auf dem Niveau des Vorjahres oder moderat darüber. Dagegen sei der Verkauf von Staubsaugern leicht zurückgegangen – liege aber nur um 150.000 Stück unter dem Allzeithoch von 2,5 Millionen aus dem Jahr 2020. Der Absatz der Trockner wurde vor allem durch die hohen Energiepreise gedämpft und liegt knapp 10 Prozent oder 50.000 Stück unter der Höchstmarke von 2021.

Gut lief auch der Geschäftsbereich für andere Unternehmen. Die Sparten Wäschereitechnik, gewerbliches Geschirrspülen sowie Medizin- und Labortechnik steuerten rund 14 Prozent zum Gesamtumsatz bei – ein Plus von 10,3 Prozent.

Die zuletzt zum Teil deutlich verlängerten Lieferzeiten hätten sich wieder normalisiert. Für eine schnelle Auslieferung seien zudem die Lagerbestände aufgebaut worden. Im zentralen Ersatzteillager seien nun gut 70.000 verschiedene Teile verfügbar – 50 Prozent mehr als bisher.

Miele habe „das gesamte vergangene Jahr über in allen Werken ohne nennenswerte Störungen und mit hoher Auslastung produzieren können“, heißt es. Auch die Versorgung mit Halbleitern sei gesichert.

Aktuell zeigten sich die Gesamtmärkte aber weiter rückläufig, so dass auch Miele die Produktion etwa seiner Waschmaschinen, Trockner und Staubsauger vorübergehend drosseln musste – punktuell auch unter Nutzung von einigen Tagen Kurzarbeit.

Gleichwohl ist das Miele-Management um die inzwischen sechs Geschäftsführer Rebecca Steinhage (seit Juli 2022, Personal), Olaf Bartsch (Finanzen), Dr. Stefan Breit (Technologie), Dr. Axel Kniehl (Marketing, Verkauf) sowie Dr. Markus Miele und Dr. Reinhard Zinkann als geschäftsführende Gesellschafter für den weiteren Verlauf des Jahres „verhalten optimistisch.“ Das Geschäft dürfte sich „trotz der bestehenden Unwägbarkeiten auf dem hohen Niveau stabil halten oder sogar weiter steigern“ lassen, teilten sie mit. Eine zentrale Herausforderung bleibe die Preisentwicklung bei Material, Energie und Logistik.

Miele hatte die Preise zuletzt mehrfach erhöht: im Oktober 2021 im Schnitt um drei Prozent, im April 2022 um acht Prozent und im November um sechs bis sieben Prozent. Weitere Preiserhöhungen seien nicht geplant, ließen sich aber auch nicht ausschließen, heißt es. Der Umsatzzuwachs von 12,2 Prozent liege jedoch um mehrere Prozentpunkte über dem Preisanstieg aus den beiden Erhöhungen von Herbst 2021 und Februar 2022.

Sind zufrieden mit dem Jahr 2022: die Miele-Geschäftsleitung mit (von links) Dr. Markus Miele (Geschäftsführender Gesellschafter), Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, Rebecca Steinhage, Dr. Reinhard Zinkann (Geschäftsführender Gesellschafter) und Olaf Bartsch. Foto: Miele

Auch beim Personal gebe es einen Rekord. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 seien 23.322 Menschen weltweit bei Miele beschäftigt – rund 1400 oder 6,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mit 11.926 (plus 529) arbeitet etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland. Wegen des geplanten weiteren Wachstums entstehen in Gütersloh 300 weitere Büroarbeitsplätze.

Zur weiteren Stärkung des Vertriebs eröffnete Miele 29 Marken-Stores neu, etwa in Antwerpen, Athen, London, Nizza, Osaka, Perth und Seoul. Miele (nun in 50 Ländern vertreten) unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland, je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen sowie die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group.