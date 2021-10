Rekordversteigerung: Startgebot 480.000 Euro

Bielefeld

Ein so teures Stück ist in Bielefeld noch nie unter den Hammer gekommen: Am Samstag wird das Werk „Figurale Komposition mit Kreisen“ des tschechischen Malers František Kupka versteigert. Startgebot: 480.000 Euro. Da es sich um ein seltenes Werk der tschechischen Moderne handelt, haben die beiden Auktionatoren Thomas Sauerland und Thomas Stürmann vom Auktionshaus OWL den Preis entsprechend hoch angesetzt.

Von Philipp Körtgen