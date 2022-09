Bielefeld

Der in Bielefeld stationierte und für Ostwestfalen-Lippe zuständige Rettungshubschrauber Christoph 13 hat wegen technischer Probleme seit Dienstagnachmittag Flugverbot - eine Maßnahme, die es so noch nie gegeben hat. Jetzt fliegt in OWL eine Ersatzmaschine der Bundespolizei in blau. Insgesamt sind sieben Rettungshubschrauber in Deutschland vom Flugverbot betroffen.

Von Jens Heinze