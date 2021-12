Rettungshubschrauber landet auf der A2 bei Bielefeld

Ein 58-Jähriger aus Hannover verursachte am Freitagmittag auf der Autobahn 2 bei Bielefeld einen Unfall mit einem Kleinbus. Polizeiangaben zufolge soll ein medizinischer Notfall vorausgegangen sein.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr. Ein 58-Jähriger aus Hannover befuhr die Autobahn zwischen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen-Lippe. Wie Polizeisprecher Michael Kötter auf Nachfrage mitteilte, soll der Mann am Steuer seines Kleinbusses einen medizinischen Notfall erlitten haben. Der 58-Jährige krachte in Höhe des Kusenwegs in die Leitplanke, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen.