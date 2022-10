Bielefeld: Rettungsplan fürs AWO-Berufskolleg steht

Bielefeld

Die Rettung der Schulplätze am AWO-Berufskolleg rückt ein weiteres Stück näher. Die Stadt hält sich an ihre Zusage und legt der Politik am 24. Oktober einen detaillierten Rettungsplan vor. Wenn es reibungslos läuft, kann der Rat damit am 3. November die Übernahme der Auszubildenden durch das städtische Maria-Stemme-Berufskolleg beschließen. Auch dort wird sich einiges ändern.

Von Peter Bollig