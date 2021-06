Reul verurteilt Neonazi-Demo – Kritik an Verzicht auf Rechtsmittel

Düsseldorf/Bielefeld (dpa). Die Neonazi-Demonstration am Samstag in Bielefeld ist aus Sicht des nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU) »eine Schande«. Im Landtag musste er sich aber am Donnerstag dafür rechtfertigen, dass er keinen Einfluss genommen habe, um Rechtsmittel gegen die Demonstration einzulegen.