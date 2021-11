„Rezepte zum Glück“

Bielefeld

Was ist zu tun, wenn man schon in jungen Jahren sein Geld im Wettbüro verzockt oder der PC das Leben bestimmt? Wann hat man es mit einer Sucht zu tun? „Das Thema muss aus der Tabu-Zone in die Mitte der Gesellschaft geholt werden. Denn in der Mitte der Gesellschaft findet Sucht statt“, sagt Ingo Nürnberger, Dezernent für Soziales und Integration der Stadt Bielefeld.

Von Hannah Diederich