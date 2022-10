Richterin Anke Weilert ist Vize-Chefin

Anke Weilert stammt gebürtig aus Bremen, machte 1999 das Abitur, studierte danach in Bielefeld Jura und legte 2004 das erste Staatsexamen ab. Es folgten Referendariat und 2006 das zweite Staatsexamen. Im selben Jahr begann sie ihre Arbeit als Proberichterin am Landgericht Bielefeld und an mehreren Amtsgerichten des Bielefelder Landgerichtsbezirks.

