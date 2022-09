Riding Ranch: Stadt durfte Baustopp verhängen

Die Stilllegung der Baustelle für die SL Riding Ranch an der Brockhagener Straße durch die Stadt Bielefeld ist rechtlich nicht zu beanstanden. Zu dem Ergebnis kommt das Verwaltungsgericht Minden. Einen Eilantrag der Bauherrin Barbara Hagedorn wies das Gericht jetzt zurück.

Verwaltungsgericht weist im Eilverfahren Antrag der Bauherrin ab – Arbeiten auf Baustelle in Bielefeld ruhen

Beim Bau der Reithalle in Holtkamp hatte das Bauamt der Stadt in der vergangenen Woche eine Stilllegung der Baustelle verfügt, „weil keine vollziehbare Baugenehmigung vorliegt“, wie Stadtsprecher Daniel Steinmeier erklärt. Gegen diese Entscheidung hat die Gütersloher Unternehmerin als Bauherrin vor dem Verwaltungsgericht Minden einen Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes gestellt. Ihrer Argumentation sei das Gericht aber nicht gefolgt, sagt Steinmeier. In seinem Beschluss lehnt das Gericht den Antrag demnach als unbegründet ab und führt aus, dass die Stilllegungsverfügung der Stadt nicht zu beanstanden ist.