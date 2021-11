Ritterstraße: Lichterkette zerstört

Von André Best

Bielefeld Marketing-Chef will Anzeige erstatten

André Best

Foto: André Best

Die Kabel wurden durchtrennt. Möglicherweise am Abend oder in der Nacht von Freitag auf Samstag. „Das wird zur Anzeige gebracht. Man kann ja über vieles streiten. Auch über den Weihnachtsmarkt. Aber diese Deko hat damit nichts zu tun, sondern ist eine Investition in die Innenstadt“, sagte Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing. Auch Geschäftsinhaber Olaf Klötzer hofft, dass die Täter beobachtet wurden und gefasst werden. „Es ist unglaublich.“