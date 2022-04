Rochdale-Kaserne wird doch geprüft

Zu Beginn des Ukraine-Krieges ist die Rochdale-Kaserne als Aufnahmequartier für Flüchtlinge kategorisch ausgeschlossen worden. Jetzt wartet die Stadt auf ein Nutzungskonzept, auf dessen Basis sie die ehemalige Kaserne so schnell wie möglich mit Flüchtlingen belegen kann.

Nutzung durch Flüchtlinge und Künstler in Bielefeld

Die Rochdale-Kaserne kommt jetzt doch als Aufnahmemöglichkeit für Flüchtlinge in Frage.

WB So können einer Information von Planungsdezernent Gregor Moss zufolge in den kommenden Jahren bis zu 600 Wohnungen in der ehemaligen Kaserne entstehen. Sozialdezernent Ingo Nürnberger hält vor allem die Wohnblöcke II und III auf dem Gelände für geeignet. Für deren Erschließung mit Strom-, Wasser- und Wärmeleitungen aber würden die Stadtwerke noch gut bis zum Sommer brauchen.