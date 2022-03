Rollerfahrer aus Bielefeld schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Eckendorfer Straße ist ein Rollerfahrer aus Bielefeld am Dienstagmorgen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Nach Unfall am Morgen: Eckendorfer Straße gesperrt

Bei einem Unfall auf der Eckendorfer Straße ist ein Rollerfahrer aus Bielefeld am Dienstagmorgen schwer verletzt worden.

Eine 21-jährige Steinhagenerin verließ gegen 7 Uhr mit einem Ford Focus eine Grundstückseinfahrt, um nach links auf die Eckendorfer Straße einzubiegen und stadtauswärts zu fahren. Ein 39-jährige Bielefelder befuhr zeitgleich mit seiner Piaggio Vespa GTS die Eckendorfer Straße stadteinwärts auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Einbiegen übersah die Fordfahrerin den von links kommenden Rollerfahrer.

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich der Bielefelder schwer. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Sowohl an der Vespa als auch am Ford entstanden Schäden an der Fahrzeugfront. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf etwa 5500 Euro.

Die Eckendorfer Straße musste stadteinwärts komplett gesperrt werden, stadtauswärts blieb ein Fahrstreifen frei. Gegen 7.45 Uhr konnten die Polizisten die Sperrung aufheben.

Mit den wärmeren Temperaturen appelliert die Polizei nochmals zur Umsicht und Rücksichtnahme im Straßenverkehr, da nun vermehrt Fußgänger, Radfahrer und Rollerfahrer unterwegs sind: "Besonders die Ein- oder Ausfahrten an Grundstücken, Tiefgaragen und Parkplätzen bergen die Gefahr, andere Verkehrsteilnehmer zu übersehen. Fahren Sie nur in Schrittgeschwindigkeit und parken Sie möglichst vorwärts aus, um eine bessere Übersicht zu haben."

Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass nicht alle Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln beachten würden. Polizeisprecherin Sarah Siedschlag: "Vereinzelnd fahren Radfahrer zum Beispiel entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf ausgewiesenen Radwegen. Pochen Sie nicht auf Ihr Recht und üben Sie auch in diesen Situationen Rücksichtnahme aus. Vor allem Kinder verhalten sich im Straßenverkehr oft unberechenbar. Fahren Sie vorausschauend und defensiv, um Unfälle zu vermeiden!"