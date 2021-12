Romantischer Geist von beredter Ausdruckskraft

Bielefeld

Wenn sowohl der vorgesehene Dirigent (GMD Alexander Kalajdzic) als auch der Solist (Martin Helmchen) eines Konzertes krankheitsbedingt absagen müssen, dann ist guter Rat teuer. Dass die dritten Saisonkonzerte der Bielefelder Philharmoniker am Freitag und Sonntag in der Oetkerhalle dennoch als ein voller Erfolg verbucht werden dürfen, liegt an den „Einspringern“ Danae Dörken und Gregor Rot.

Von Uta Jostwerner