Rot als Farbe des Gedenkens

Bielefeld

Der 30. November ist der weltweite Aktionstag gegen die Todesstrafe. Bielefeld beteiligt sich seit 2010 an dieser internationalen Städtekampagne „Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe“. Sichtbares Zeichen des Protest: ein markantes Gebäude wird in farbiges Licht getaucht. In diesem Jahr war das die Bartholomäus-Kirche in Brackwede.

Burgit Hörttrich