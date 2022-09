Run&Roll-City-Event: „Viel, viel besser als auf dem OWD“

Bevor es losgeht, schnell noch eine Durchsage. Die kleine Sara möge sich bitte am Start- und Zielpunkt des Run&Roll-City-Events auf dem Kesselbrink melden. Sie ist im Trubel verloren gegangen. Ihre Eltern warten dort auf sie.

Am Start- und Zielpunkt ist auch Bianca Fliesenberg soeben eingetroffen. Sie hat den Inliner-Highway Roll & Speed Teuto Cup der Frauen gewonnen und muss erst ein-, zweimal durchatmen, bevor sie sprechen kann: „Super. Genial. Um Längen besser als der Ostwestfalendamm.“ Damals, vor Corona, konnte man auf dem OWD zwar ordentlich sprinten. Doch in der Innenstadt, rund ums Hufeisen, sei es viel abwechslungsreicher, viel publikumsnäher. Fliesenberg: „Die Bielefelder feuern einen richtig an. Das ist eine tolle Atmosphäre hier.“