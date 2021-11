Runder Tisch gefordert

Hans E. Latzke, der sich für den Erhalt der Hammer Mühle stark gemacht hat, sieht die Politik in der Pflicht, den Abriss der Traditionsgaststätte nicht auf sich beruhen zu lassen. „Die jüngsten Ereignisse an der Hammer Mühle sind ein Skandal, vor allem aber eine brutale Frechheit gegenüber den gesetzlich vorgeschrieben Verwaltungsabläufen, gegenüber allen politischen Parteien, Abgeordneten und engagierten Bürgern – gegenüber der gesamten Stadtgesellschaft“, schreibt er in einer Stellungnahme an die Ratsparteien

. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich so etwas bieten lassen wollen oder auch nur können. Hier geht es um ein grundsätzliches Vertrauen in die Institutionen und die Demokratie“, wendet er sich an die Ratspolitiker. Es könne nicht sein, dass die Politiker einem „fatalen Meinungsbild“ Vorschub leisten wollten, dass sich am Freitag bei einer Mahnwache vor der Mühle und in vielen Reaktionen, Mails und Gesprächen ergeben habe: „Die Politiker sind verschlafen, die Verwaltung ist korrupt, Geld kann hier machen, was es will.“ Latzke fordert einen Runden Tisch und einen „Untersuchungsausschuss“ zur Aufklärung der Vorgänge. „Regress-Forderungen sollten aber auch den vollständigen Wiederaufbau der Mühle einschließen.“