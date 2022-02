„Russland löst Leid und Elend aus“

Bielefeld

Die Eskalation des Ukrainekonflikts hat in Bielefeld eine Welle der Empörung ausgelöst. Als Zeichen der Solidarität wurde am Donnerstagabend die Sparrenburg, das Wahrzeichen der Stadt, in den Landesfarben der Ukraine, Gelb und Blau, angestrahlt. In Friedensgebeten wurde den Menschen in der Ukraine gedacht.

Von Heinz Stelte