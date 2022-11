Saalname erinnert an eine Pionierin

Noch nicht einmal 20 Jahre lang wurde der Landkreis Bielefeld vom Verwaltungsgebäude an der August-Bebel-Straße aus regiert. Mit der Kommunalen Neuordnung zum 1. Januar 1973 wurde aus dem Kreishaus ein Sitz der Stadtverwaltung, nach Umbau und Erweiterung von 2014 an das Technische Dienstleistungszentrum mit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Das ehemalige Kreishaus wurde im Februar 1954 eingeweiht. Der Entwurf des Architekten Hanns Thiele war der Ersatz für das kriegszerstörte Landratsamt, das am Kesselbrink gestanden hatte.

Nach einem Entwurf des Architekten Hanns Thiele wurde das Kreishaus an der August-Bebel-Straße errichtet – als Ersatz für das Landratsamt von 1891 am Kesselbrink, das im Krieg zerstört worden war. Die Adresse hieß damals schon Am Kreishaus 1. Bis zum Bezug des Neubaus im Februar 1954 wurde der Kreis aus unterschiedlichen, räumlichen Provisorien heraus verwaltet. Schon 1946 dachte man über einen Neubau nach, zuerst aber sollte die Wohnungsnot gelindert werden. 1949 wurde der Bau dann beschlossen, bis zur Fertigstellung vergingen dann fünf Jahre.