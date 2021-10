Sagenhaft satter Sound

Wenn die Bläser raunen und die Streicher schmeicheln, dann fühlt man sich in die beste Zeit der Filmmusik – und oft auch der Filme – zurückversetzt. In den 60er und vor allem den 70er Jahren prägten die Arrangements für Orchester und Solokompositionen ganze Filme.

An Bernard Herrmanns Soundtrack zu „Taxi Driver“ (1976) oder an Dave Grusins Musik für „Die drei Tage des Condor“ (1975) konnte man sich am Donnerstagabend in der Oetkerhalle ebenso erinnern wie an Isaac Hayes’ Funk für „Shaft“. Überhaupt hatte der satte Sound viel von New York City aus dieser Zeit.