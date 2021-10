Sansar, wer sonst?

Bielefeld

Wahrscheinlich wird es an diesem Sonntag so gegen 12.45 Uhr auf der Promenade an der Sparrenburg den ersten Applaus für den Sieger des 49. Hermannslaufs geben. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es wieder Elias Sansar sein wird. Der 41-jährige Detmolder triumphierte bereits zwölf Mal bei dem OWL-Traditionslauf. 2019 bei der letzten Austragung sogar in persönlicher Bestzeit: 1:44:54 Stunden.