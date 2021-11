Santos sorgt für gute Laune

Bielefeld

Die Schlange reicht einmal um den Lokschuppen. 2600 Menschen sind gekommen, um Nico Santos zu sehen. Der Sänger ist bekannt für Radiohits wie „Rooftop“ und ist seit 2020 auch als TV-Coach in der Sendung „The Voice“ zu sehen. „Ich finde den so cool“, ist schon in der Schlange zu hören.

Von Philipp Körtgen