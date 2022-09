Saunabrand in Bielefelder Schwimmbad

Feuerwehreinsatz am Ishara - Saunawelt am Samstag wieder geöffnet

Bielefeld

Die Brandbekämpfer der Bielefelder Feuerwehr sind am Freitagmittag zum Bielefelder Freizeitbad Ishara alarmiert worden. In der Saunawelt am Europaplatz ist ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Müller