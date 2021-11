Schärfere Regeln: Was wäre wenn?

Bielefeld

3G, 2G oder 2G plus? Angesichts des Infektionsgeschehens in der Stadt lohnt es, sich damit zu beschäftigen – so schwer es den Beteiligten auch fallen wird. Und kompliziert ist die Situation allemal. Die ersten Krisenstäbe im Oberzentrum Bielefeld befassen sich bereits mit möglichen Szenarien und der Frage: Was wäre wenn? Und wie ließe sich 3G, 2G oder 2G plus eigentlich kontrollieren?

Von Heinz Stelte, Uta Jostwerner und André Best