Ausgesetzt, allein gelassen, lästig geworden: Im Bielefelder Tierheim landen täglich neue Fundtiere

Bielefeld

Die Kaninchen Lorelei und Rory wurden völlig verwahrlost in einem Grünzug in Sennestadt gefunden, Katze Sansibar hat ein Autofahrer auf einem Autobahnrastplatz an der A2 entdeckt, Rotwangenschildkröte Toni hat ein Finder in Senne aufgegriffen – im Bielefelder Tierheim kommen in diesen Wochen täglich Fundtiere an.

Von Hendrik Uffmann