Um Besuchern Schutz vor Sonne und Regen zu bieten und damit die Aufenthaltsqualität zu verbessern, will die Stadt Bielefeld Teile des Kesselbrinks überdachen. Kurzfristig und in einer Testphase soll es zunächst mobile Schirme geben, die die Besucher ausleihen können.

Bislang, so heißt es in einem Bericht zum Streetworking im Stadtgebiet mit ersten Umsetzungsvorschlägen aus dieser Arbeit, gibt es auf dem Kesselbrink keine Möglichkeiten für Familien und Kinder, sich bei starkem Sonnenschein Schatten zu suchen. Ein Problem gebe es vor allem bei Regen: Denn dann stellen sich Platzbesucher an Bushaltestellen oder am Grünen Würfel unter.