Schmale Buckelpiste statt ausgewiesener Radelroute

Radweg an der Verler Straße: Bielefelder Landesbetrieb Straßen NRW ist in Grundstücksverhandlungen

Bielefeld/Eckardtsheim

Roderich Keil freut sich über jeden Radweg in Bielefeld. Doch wenn er von Eckardtsheim in Richtung Sende fährt, meidet er die für Radler ausgewiesene Strecke. „Da ruiniere ich mein Fahrrad“, meint der 66-Jährige. Was ihn besonders ärgert: „Die Verler Straße wurde gerade Ende des Jahres saniert, doch den Radweg hat Straßen NRW nicht angerührt“.

Von Kerstin Sewöster