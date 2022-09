Schnäppchenjagd in Hinterhöfen und Gärten

Dritter WG-Flohmarkt in Bielefeld

Bielefeld

Bereits zum dritten Mal fand am Samstag in Bielefeld ein großer WG-Flohmarkt statt. Die Veranstaltung nach zwei Jahren Corona-Pause versprach neben gebrauchten Schätzen und besonderen Schnäppchen auch ein kulturelles Rahmenprogramm mit Livemusik und Kunstausstellungen in insgesamt 15 Wohnungen und Gärten.

Von Till Höllwerth